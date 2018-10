“تاسوكو هونجو” الحائز على نوبل للطب يتبرع بالجائزة لجامعة كيوتو

أعلن العالم اليابانى تاسوكو هونجو الحائز على جائزة نوبل للطب لعام 2018، عن تبرعه بقيمة الجائزة لجامعته دعما للباحثين الشباب، حيث يعمل أستاذا للطب فى جامعة كيوتو فى اليابان.

وقال “اليابان بالعربى”: “أفيد بأن البروفيسور الياباني تاسوكو هونجو الفائز بجائزة نوبل لهذا العام في الطب بشكل مشترك يخطط للتبرع بالجائزة النقدية لجامعته دعما للباحثين الشباب، وقد فاز البروفيسور المرموق في جامعة كيوتو تاسوكو هونجو بجائزة نوبل بصورة مشتركة في مجال أو الطب يوم الاثنين”.

