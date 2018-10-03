جالاكسي اس 10 ذو الخمس كاميرات

تعتزم سامسونج إطلاق ثلاثة إصدارات من جالاكسي اس 10 في العام القادم من بينها إصدار بلس يتمتع بخمس كاميرات – ثلاثة خلفية واثنتان أمامية، وقد أصبح لدينا في الوقت الحالي تسريب جديد يكشف عن مواصفات الكاميرات الثلاثة التي تستخدمها سامسونج على جالاكسي اس 10. بلس.

ويأتي هذا التسريب من أحد مستخدمي تويتر يدعى Claud Yau، ومن غير الواضح من أين أتت المواصفات في الأعلى لكن موقع SamMobile نوه إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم ربط هذه المواصفات مع كاميرا جالاكسي اس 10.

ووفقاً للجدول في الأعلى فإن هذا الهاتف سيمتلك الحساس الأساسي نفسه الموجود على جالاكسي اس 9، حيث سيتمتع بعدسة بدقة 12 ميغابكسل بفتحة f1.5/2.4 قابلة للتبديل مع ميزة تثبيت الصورة البصري، كما ستوجد كاميرتين إضافيتين إحداهما بدقة 16 ميغابكسل بفتحة f/1.9 وأخرى بدقة 13 ميغابكسل بفتحة f/2.4 مع ميزة تثبيت الصورة البصري.

وإضافة إلى جالاكسي اس 10 بلس من المتوقع أن تكشف الشركة عن إصدارين آخرين أحدهما بكاميرتين في الجانب الخلفي والآخر بكاميرا أحادية خلفية.

من المفترض أن يتم الكشف عن سلسلة هواتف جالاكسي اس 10 في معرض CES 2019 في شهر كانون الثاني/يناير أو خلال مؤتمر MWC في شهر شباط/فبراير، وهذا يعني أن هناك بعض الوقت أمام سامسونج كي تعدل مواصفات الكاميرا المذكورة في الأعلى، ورغم أن سامسونج لم تؤكد أياً من هذه المعلومات إلا أنه من غير المستبعد أن يمتلك الهاتف ثلاثة كاميرات في الجانب الخلفي.

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