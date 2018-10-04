اكتشف 5 معلومات عن الليبي الذي أسس أول صحيفة عربية في لندن

1 ) هو أحمد الصالحين الهوني (1930 – 18 أبريل 2006) صحفي ووزير إعلام ليبي أسبق، ومؤسس أول صحيفة عربية يومية في أوروبا، وهي صحيفة العرب الدولية الصادرة في العاصمة البريطانية لندن في يوليو 1977.

2) شغل منصب وزير إعلام في آخر حكومتين في العهد الملكي في ليبيا (حكومتي عبد الحميد البكوش، وونيس القذافي) وفي عهد وزارته تم تأسيس التليفيزيون الليبي

3) رغم أن سياسيين ليبيين من الموالين للحكم الملكي أو من عملوا معه غادروا بلادهم ليشكلوا حركات معارضة في الخارج، إلا أن الهوني عاد إلى ليبيا متصالحا مع العهد الجمهوري الجديد. ولكنه لم يغادر لندن نهائيا بل ظلت العرب بيته الحقيقي بين صفحاتها وحبرها ومجموعات الصحافيين والإداريين والفنيين الذين كان يعتبرهم الهونياعز من أبنائه.

4) كان مؤمنا بالقومية العربية ومدافعا عنها ، وقد ارتبط بصداقة مع غالبية الزعماء العرب، من بينهم الزعيم الراحل معمر القذافي ، والرئيس العراقي الراحل صدام حسين ، والرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ، والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 5) توفي في تونس في 18 أبريل 2006 ودفن في العاصمة الليبية طرابلس ، وفي 25 مايو 2008 تم الإعلان عن جائزة أحمد الصالحين الهوني أو جائزة الهوني للإعلام المكتوب، وأتى الإعلان في العاصمة اليمنية صنعاء.

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