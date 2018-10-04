اليوم العالمي للحيوان

الرابع من أكتوبر في كل عام هو موعد اليوم الدولي العالمي للحيوانات، بعد أن تم إقراره في المؤتمر الدولي لحركة حماية الطبيعة في مدينة فلورنسا الإيطالية عام 1931 حيث يتم تسليط الضوء على محنة الحيوانات وما تواجهه من مخاطر وتحديات وتغييرات

حماية الحيوان من الانقراض، يأتي على رأس أولويات كل المؤسسات التي تعمل في هذا الاتجاه، وقد ساهمت هذه المؤسسات في إنقاذ العديد من الحيوانات ودعمها ودفعها للتكاثر، بينما فشلت في الاحتفاظ بعدد من الحيوانات التي لم تستطع مواجهة العالم الجديد

مؤسسة ناتوريواتش الخيرية لرعاية الحيوان تقود وترعى حقوق الحيوان من مقرها في بريطانيا، وتشرف على عدد من الأنشطة المختلفة لحماية الطبيعة والمحافظة على التوازن البيئي وخصوصا حقوق الحيوان

ندوات ومؤتمرات وأبحاث في جميع أنحاء العالم يتم الكشف عنها في هذا اليوم من أجل زيادة الوعي في التعامل مع الشركاء المهمين في الطبيعة، واستعمال التطور البشري في إنقاذها ورعايتها وتطويرها ومعالجتها من الأمراض والتغييرات، لتساعد على بقاء التوازن البيئي والطبيعي موجودا وممتدا

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