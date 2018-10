تقرير: “Netflix” الأكثر إستخداماً على شبكة الإنترنت

المتوسط:

أكد تقرير Sandvine الذي أطلق مؤخراً على أن تطبيق Netflix هو الأكثر إستخداماً عالمياً حيث يشغل التطبيق نسبة 15% من إجمالي إستهلاك الإنترنت على مستوى العالم.

نشر التقرير الأول من Sandvine في شهر سبتمبر الماضي، والذي كشفت عن أعلى إستهلاك لتطبيق Netflix على شبكة الأنترنت، ومن جديد جاء تقرير أكتوبر ليؤكد إحتلال Netflix المركز الأول ليأتي تطبيق اليوتيوب في المرتبة الثانية بنسبة 11.4% من إجمالي إستهلاك الإنترنت عالمياً.

التقرير الذي نشر في 2 من أكتوبر أشار أيضاً إلى أن التصفح على شبكة الأنترنت من قبل المستخدمين يشغل فقط نسبة 7.8% من إجمالي إستهلاك شبكة الإنترنت.

أيضاً أظهر التقرير أن نسبة تشغيل وبث الفيديو في تطبيق Netflix كانت الأعلى أيضاً مقارنة باليوتيوب، حيث شغل Netflix نسبة 26.6% بينما جاء اليوتيوب بنسبة 21.3%، كما تأتي في المركز الثالث فيديوهات Amazon Prime التي تشغل 5.7% وTwitchبنسبة 3.5%.

يذكر أن هذا التقرير الذي يصب في مصلحة Netflix كشف عنه قبل سحب Disney لكلاً من أفلام Marvel Studios، وأفلام، إلى جانب Lucasfilm مما سيؤثر بشكل كبير على خدمة البث في منصة Netflix خلال الفترة القادمة.

