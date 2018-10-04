هاتف بـ5 كاميرات من “إل جي” يمكن أن يلتقط 3 صور متزامنة

كشفت شركة #إل_جي رسميا عن هاتفها الجديد LG V40 ThinQ الذي يعتبر خليفة هاتف LG V30، وكذلك أول هاتف في الشركة يتضمن خمس كاميرات، ثلاث منها في الجهة الخلفية واثنتان في الجهة الأمامية، إلى جانب ميزات أخرى مثل أحدث شريحة معالجة ثمانية الأنوية من شركة كوالكوم Snapdragon 845 ومقاومة الماء والأتربة وفقاً لمعيار IP68.

ويعد هذا الهاتف أفضل رد من “إل جي” على الهواتف المنافسة Galaxy Note 9 و iPhone XS Max، حيث إنه يأتي بتصميم متين وهو مزوّد بشاشة OLED داعمة لنسبة العرض 19.5:9 مع نتوء. ويركز هاتف LG V40 ThinQ الذكي بشكل كبير على تقنية الصوت مع مكبر صوت محسن Boombox، ومحول صوتي عالي الدقة 32bit Hi-Fi Quad-DAC، وصوت DTS:X ثلاثي الأبعاد.

ويبدأ سعر جهاز LG V40 ThinQ في الولايات المتحدة من 900 دولار أميركي ليصل إلى 980 دولارا أميركيا. ويتوفر الهاتف باللون الأسود Aurora Black أو الأزرق Moroccan Blue أو الرمادي Platinum Gray أو الأحمر Carmine

.Red. وسيطرح للبيع ابتداءً من 18 أكتوبر/تشرين الأول.

المصدر: موقع العربية نت

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