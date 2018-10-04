أل جي تطرح ساعة ذكية هجينة

أعلنت شركة “أل جي” الكورية عن ساعة ذكية جديدة هجينة تدعى “ووتش دبليو7″، تتمتع بمعظم وظائف الساعات الذكية الأخرى، لكنها تمتلك أيضا عقارب حقيقية كأي ساعة تقليدية.

وتعمل الساعة بنظام التشغيل “وير أو إس” لشركة غوغل، وهي تملك شاشة أل سي دي وفوقها عقربان للدقائق والساعات، ثم طبقة من الزجاج تغطي الوجه، ويحيط بكل ذلك إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ يأتي باللون الفضي.

تأتي شاشة أل سي دي في الساعة بقياس 1.2 بدقة 360 ×360 بكسلا، مع ثقب في مركزها من أجل تثبيت العقربين. لكنّ هذين العقربين يمثلان مشكلة، إذ يمكنهما في أي لحظة حجب معلومات تظهر على الشاشة.

وقد تعاونت أل جي مع غوغل لحل هذه المسألة، حيث بإمكان نظام “وير أو إس” بذكاء تلقائي تحريك عقربي الساعة ليشيرا إلى منتصف الليل أو إلى الرقمين 9 و3 (ليشكلا خطا مستقيما)، بحيث لا يعترضان كثيرا ما يظهر على الشاشة. كما يمكن تحريك العقربين يدويا من خلال البرغي (التاج) على جانب الساعة.

ويشير موقع “مشابل” المعني بشؤون التقنية إلى أن هذا ربما لا يكون الحل الأمثل، لكن بما أن هذه الساعة تحمل الإصدار 1.0، فإن أل جي ربما تتوصل إلى حلول أفضل في النسخ المستقبلية.

وإلى جانب غوغل، تعاونت أل جي مع شركة “سوبرود إس أي” السويسرية لتصنيع عقربي الساعة وآلتها، وبسبب آلة الساعة اضطرت أل جي إلى توفير مساحة داخل جسم الساعة، مما ترتب عليه التخلي عن بعض المزايا الموجودة في الساعات الذكية الأخرى مثل مستشعر نبضات القلب أو دعم الاتصال الخلوي.

في المقابل فإن ساعة “ووتش دبليو7” تدعم الاتصال اللاسلكي بالإنترنت (واي فاي) وبلوتوث، وتحتاج إلى ربطها مع هاتف ذكي يدعم نظام “وير أو إس” لكي تستفيد من مزاياها.

كما أن الساعة مقاومة للماء، وتأتي مع المستشعرات مثل مقياس التسارع ومقياس الضغط ومقياس الارتفاع ومقياس تحديد الاتجاه. وتدوم بطاريتها في وضع الساعة التقليدية لأيام عدة، وليومين في وضع الساعة الذكية.

من المتوقع أن تطرح الساعة “ووتش دبليو7” يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مقابل 449 دولارا، على أن يُفتح باب الطلب المسبق يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول حصريا على موقع التجارة الإلكترونية “بست باي” في الولايات المتحدة.

المصدر: الجزيرة نت

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