مادة في الفواكه والخضراوات تطيل العمر

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن مركب فيسيتين (Fisetin) الذي يوجد في الفواكه والخضراوات يساعد الناس في العيش بصحة أفضل وأطول.

وأجرى الدراسة باحثون في معهد سكريبس للأبحاث ومايو كلينيك، على الفئران وأنسجة بشرية في المختبر، ونشرت في مجلة “إي بيو ميديسين”.

وأظهرت النتائج أن فيسيتين قد يطيل حياة الفئران ما يقرب من 10%. كما اختبر الفريق أيضا فسيتين على الأنسجة الدهنية البشرية في المختبر، وتبين أنه كان قادرا تقليل خلايا الشيخوخة في الأنسجة الدهنية البشرية.

وكانت دراسة سابقة نشرت في مجلة “نيتشر” قالت إن الفيسيتين يمكن أن يحسن الوظيفة الجسدية في سن الشيخوخة.

وحاليا يخضع الفيسيتين لتجارب سريرية في مايو كلينك، وقد يكون متاحًا للإنسان لمعالجة الخلايا المصابة بالشيخوخة في العامين المقبلين.

المصدر: الجزيرة نت

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