تسببت كلمة كتبتها امرأة تركية على منديل صغير بإنقا حياتها، حيث كانت هذه الرسالة القصيرة البداية التي انطلقت منها عملية إنقاذها من الاختطاف.

ترجع القصة إلى تمكن أحد الخاطفين من احتجاز امرأة تعمل مصففة شعر في العاصمة أنقرة واقتيادها إلى مقاطعة آيدن غربي تركيا، وبعد أن أوقف الخاطف السيارة في إحدى محطات البنزين للتزود بالوقود، ألقت المرأة لأحد العاملين في المحطة منديلاً صغيراً كتبت عليه بالتركية «أنقذني».

اتصل العامل بالشرطة وأبلغهم عن محاولة اختطاف محتملة، وزودهم برقم لوحة السيارة، يث تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه فيه بعد ساعات.

The post كلمة على منديل تُنقذ حياة فتاة تركية مُختطفة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا