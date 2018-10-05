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نوكيا تعود بـ”توأم آيفون X”

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعتزم شركة “إتش أم دي غلوبال” الفلّندية، التي تحتكر العلامة التجارية “نوكيا”، طرحَ هاتفِهَا الجديد في الأسواقِ العالميّةِ خلالَ وقتٍ قريب.

ووِفقا لمعلوماتٍ تداولَها موقعُ “بي جي آر” المختصّ بالأخبارِ التقنيّةِ والترفيهيّة، فإنَّ الهاتفَ الذي يمثّل الإصدارَ “نوكيا 7.1” يُماثِلُ في مواصفاته التصميميّة الهاتف “آيفون ،”Xواصفا في الوقت ذاته، هذا الإصدار بواحد من أحدث هواتف الشركة ذات الفئة المتوسطة لاسيما أنّ سعره لن يتجاوز الـ349 دولارا.

وأشار الموقع إلى أنّ “نوكيا 7.1” سيسعى لإغراء مستخدمي الهواتف الذكية، لكونه مصمم وفق الطراز الحديث، وذو لمسات وخصائص متنوعة ورائدة، منها احتواؤه على كاميرا مزدوجة بدقّة 12 و5 ميغا بكسل مع إتاحته إمكانية ضبط الصورة ودقّتها بشكل تلقائي وعال، وبخاصية HDR.

ونقل “بي جي آر” عن الشركة قولها إنَّ ثلثي المقاطع الفيديوية ستكون متاحة للمشاهدة بشكل مميز عبر الأجهزة الذكية، وهو ما قاد إلى دمج تقنية العرض النقي في نوكيا 7.1، مبيّنا أنّ الأخير سيعمل بالاعتماد على معالج كوال كوم “Snapdragon 636″، وسيحتوي على منفذٍ يتيحُ شحن نصف سعة بطاريته، بشكل سريع خلال نصف ساعة فقط.

وأضاف  الموقع أنَّ الجهاز سيعرض للبيع عبر الشبكة العنكبوتية ابتداء من الـ5 من أكتوبر الجاري في موقع “أمازون”، و”بيست باي” ليصل إلى أيادي المستخدمين في الـ28 من الشهر ذاته.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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