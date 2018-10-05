تنظيف منزلي للبشرة يغنيك عن عيادات التجميل

تتردد أغلب النساء على عيادات التجميل أو صالونات التجميل لكي تخضع لجلسات تنظيف البشرة العميقة لحاجة البشرة لتنظيف عميق من فترة لأخرى خصوصا للنساء اللواتي يستخدمن المكياج يوميا.

ويساعد تنظيف البشرة على تنقيتها من الأوساخ المتراكمة داخل المسامات وإزالة الرؤوس السوداء والبيضاء واستعادة البشرة لنظارتها وإزالة الجلد الميت والشوائب العالقة.

هنا سنقدم لك كيفية عمل تنظيف البشرة العميق في المنزل للحصول على تنظيف عميق للبشرة في المنزل:

1- غسل الوجه بالماء البارد وغسول مناسب لنوع البشرة ويفضل إستخدام آلة تنظيف البشرة كونها تُعد أفضل من الغسل باليد وتعمل على التخلص من الأوساخ والشوائب والجلد الميت مع مراعاة استخدام الفرشاة الخاصة بتنظيف البشرة وبعد ذلك يتم تنشيف الوجه بمنشفة ناعمة ونظيفة.

2-عمل بخار للوجه وهذه أهم خطوة في روتين التنظيف المنزلي العميق لأنها تعمل على فتح المسامات وتهيئة البشرة لإزالة الرؤوس السوداء والبيضاء وتقشيرها باستخدام جهاز البخار المنزلي الكهربائي حيث يتم تعبئته بالماء في المكان المخصص ومن ثم يوضع الوجه في المكان المخصص لمدة تتراوح بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة.

وفي حال لم يتوفر لديكِ هذا الجهاز يمكنك أن تغلي الماء وسكبه في وعاء زجاجي على الطاولة ويمكن إضافة البابونج أو النعناع أو قطرات من زيت جوز الهند وأخد منشفة كبيرة ووضعها على الرأس وإنزاله على الوعاء لمنع تطاير البخار مع تركيزه على الوجه فقط وترك مسافة نحو 30 سنتيمتر بين الوجه والماء المغلي لمدة تتراوح بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة متقطعة ليعمل البخار على تعرق البشرة ما يؤدي إلى فتح المسامات وتهيئة البشرة للتخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء.

3-إزالة الرؤوس السوداء والبيضاء ونأخد الأداة الخاصة بتنظيف هذه الرؤوس ونضغط عليها إلى أن يتم إزالتها وسيتغير لون البشرة إلى أحمر بسبب الضغط فلا داعي للقلق لأن هذه الأداة لا تسبب أضرارا للبشرة.

4-والآن تأتي خطوة تقشير الوجه وتتم بإستخدام مقشر مناسب ويمكن استخدام آلة تنظيف البشرة وزيادة سرعتها لعمل تقشير عميق لمدة تتراوح من 5 دقائق إلى 10 دقائق.

5-بعد الانتهاء من خطوة التقشير، نقوم باستخدم أي نوع قناع “ماسك” يلائم احتياج البشرة.

6- يتم وضع “تونر” مُنظف على قطعة قطنية ونمررها على الوجه لإغلاق المسامات وفي حال عدم توفره نأخد قطعة من الثلج ونمررها على البشرة.

7- ترطيب البشرة وهي آخر خطوة ونرطب فيها البشرة بكريم مناسب لنوع البشرة.

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