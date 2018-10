Truecaller يصدر تطبيق مراسلة

المتوسط:

يُعدّ تطبيق Truecaller الأكثر شعبية بين المستخدمين في تحديد هوية المتصل ومكافحة البريد الغير مرغوب به، وخلال فترة حياته تلقى التطبيق تحديثات كبيرة جعلته كخدمة اجتماعية كأقرب وصف له، والآن تم إدخال العنصر الاحتماعي الأكبر وهو التراسل، حيث أعلنت الشركة عن طرح ميزة التراسل في تطبيقها سواء على أندرويد أو iOS، مع توفيرها مُسبقًا على الإصدار التجريبي في أندرويد.

من ناحيته ستعمل هذه الميزة تمامًا مثل iMessage من آبل، حيث سيتم التعامل مع الرسائل المرسلة بين مستخدمي Truecaller في التطبيق مجانًا، بينما الرسائل التي يتم إرسالها إلى غير المستخدمين ستنتقل عبر الرسائل النصية القصيرة، والتي بدورها يدعمها التطبيق.

وفي هذا السياق أشارت Truecaller: “أن إضافة التراسل سيساعد على محاربة الأخبار المُزيفة، وهي قضية مسّت أركان واتساب، كما سيتم اعتمادها للتحقق من الروابط الخبيثة مع الإبلاغ عنها فورًا، مع وجود خطط لإضافة الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لعملية الإبلاغ”.

ومن الإضافات الأخرى وجود تحسينات في تصميم واجهة رسائل الـ SMS، وعدم تسجيل المكالمات التي تبلغ 0 ثانية، مع وجود خيار حظر جديد وهو الحظر حسب رمز البلد، أخيرًا التحديث يصل بشكل تدريجي للمستخدمين، في حالة عدم وصوله لك فعليك الانتظار قليلًا.

