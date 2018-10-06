وفاة المخرجة المصرية عطيات الأبنودي

توفيت أمس الجمعة في القاهرة المخرجة المصرية عطيات الأبنودي عن عمر 79 عاماً – والتي اشتهرت في إبداعها للأفلام التسجيلية التي ركزت من خلالها على معاناة البسطاء وأحلام الكادحين .

قرر المركز القومي للسينما في مصر من فوره – حسب وكالة رويترز – أن يطلق اسم الفنانة الراحلة على الدورة المقبلة من مهرجان الإسماعيلية الدولي المختص بالسينما القصيرة والتسجيلية الذي تنطلق فعالياته العام المقبل .

نعتها وزيرة الثقافة المصرية وهئية السينما .. وكتبت ابنتها أسماء يحيى الطاهر على حسابها بموقع فيسبوك “ماما فكت قيود جسمها اللي حاصرها وروحها راحت لربنا.. ادعو لها بالرحمة والمغفرة”.

حملت الراحلة لقب “الأبنودي” بعد ارتباطها الرسمي بالزواج من الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي وعاشا معاً لعقد من الزمن قبل الانفصال .

ولدت عطيات عوض محمود خليل في 1939 وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1963 إلا أن شغفها بالسينما دفعها للالتحاق بالمعهد العالي للسينما الذي تخرجت فيه عام 1972.

أسست شركة (أبنود فيلم) واهتمت في كافة أفلامها برصد الحياة الاجتماعية اليومية للشرائح الكادحة في مصر.

أخرجت الراحلة عشرات الأفلام التسجيلية والروائية من أهمها (حصان الطين) و(أغنية توحة الحزينة) و(الساندوتش) و(بحار العطش) و(الأحلام الممكنة) و(اللي باع واللي اشترى) و(أحلام البنات) و(أيام الديمقراطية) و(قطار النوبة).

يشيع جثمان الفنانة الراحلة اليوم السبت بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود في ضاحية المهندسين بالقاهرة.

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