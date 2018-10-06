قصائد فاطمة مفتاح إلى اللغة الإنجليزية لتوزع عالمياً

اختار المجلس الثقافي البريطاني الشاعرة الليبية الشاعرة فاطمة مفتاح أعموم -المشاركة في أولى مواسم شاعر ليبيا على قناة 218 – لتترجم قصائدها إلى اللغة الإنجليزية ولتوزع من ثم عالمياً .

وذكرت صحيفة فسانيا الصادرة في مدينة سبها التي أوردت الخبر أن اختيار فاطمة جاء مع تنظيم المجلس ورشة لترجمة الشعر بالتعاون مع مجلة (modern poetry in translation) .

شارك في الورشة التي انتظمت في تونس 5 شعراء من بريطانيا و 10 شعراء من الدول المغاربية ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب بواقع شاعرين من كل دولة.

مثل ليبيا الشاعرة فاطمة مفتاح والشاعرالشاب فرج محمد وترجمت الورشة حوالي 40 قصيدة من العربية إلى الانجليزية و15 قصيدة من الانجليزية إلى العربية، وستنشر الأعمال المترجمة لاحقا في مجلة “شعر” لتوزع في بريطانيا ومختلف دول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية