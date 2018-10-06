كم يوما يجب على الليبي العمل لشراء “آيفون XS”؟

نشرت شركة picodi المتخصصة في سوق التجارة الإلكترونية دراسة لتحديد عدد الأيام التي يتطلب كل مواطن من سكان 42 دولة أن يعملوها ليظفروا بهاتف آيفون XS الجديد.

وذكرت الدراسة أن المواطن السعودي عليه العمل مدة 9.1 يوما ليتمكن من اقتناء الهاتف الذي أعلنت شركة آبل عنه مؤخراً ويبدأ سعره من ألف دولار أمريكي.

واستندت الشركة في قياساتها على متوسط دخل الفرد في 42 دولة، ليظهر أن الفلبيني عليه العمل 156 يوماً ليحصل على الهاتف، بينما السويسري عليه العمل 5.1 يوماً فقط، في إشارة إلى قوة متوسط دخل المواطن السويسري.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة العاشرة، فيما حصلت الإمارات على المرتبة الرابعة، بينما لوكسمبرغ ثانيا والنرويج ثالثا.

وجاءت نيجيريا في المركز قبل الأخير بعد الفلبين، حيث يتطلب من المواطن النيجيري العمل حوالي 91 يوماً ليوفر ثمن الهاتف، والباكستاني 88.6 يوماً، بينما الإسباني 16.8 يوماً، والفرنسي 10.8 يوماً.

واستناداً على هذا القياس فكم على الليبي أن يعمل؟.. للإجابة على هذا السؤال تم الاستعانة بمؤشر Numbeo، والذي رصد متوسط دخل الفرد الليبي في عام 2017.

الموقع أظهر أن متوسط دخل الليبي السنوي يبلغ حوالي 1713 دولار أمريكي.

ووفقاً لهذه الأرقام، فإن الليبي عليه أن يعمل 17 يوماً ليتمكن من شراء هاتف آيفون XS في حال تطابقت أرقام المؤشر من الواقع الليبي.

لكن وفقاً لدراسة سابقة لا يبدو أن هاتف آيفون هو المفضّل عند غالبية الليبيين، فقد أظهرت خريطة تفاعلية أن شركة سامسونغ الكورية تهيمن على النسبة الأكبر من مستخدمي الهواتف المحمولة في ليبيا.

وكشفت الخريطة أن سامسونغ قد أزاحت نوكيا عن عرش العلامات التجارية للهواتف الذكية في ليبيا منذ عام 2014، حيث قبل هذا العام كانت نوكيا هي أكثر الهواتف انتشاراً بين الليبيين.

وتهيمن في الوقت الحالي ثلاث شركات على سوق الهواتف المحولة العالمي، وهم شركات سامسونج وآبل ثم هواوي التي فرضت نفسها بقوة في السنوات الماضية.

بينما تتنافس على بقية المراكز شركات أخرى مثل أوبو وشاومي وسوني وإل جي وغيرها.

ويتصدر هاتف آيفون في الدول المتقدمة خارج أوروبا مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، بينما معظم دول أوروبا حتى المتقدمة منها تفرض سامسونج نفسها هناك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية