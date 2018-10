الجيل الجديد من مركبات بيجو 504 فائق للعادة!!

كشفت بيجو خلال معرض باريس 2018 للسيارات مشروع سيارة جديدة ستكون النموذج الأحدث من مركبات 504 الأسطورية.

حيث جاءت هذه المركبة بتصميم رياضي شبيه بتصاميم سيارات دودج تشارجر، وهيكل بطول 4 أمتار و65 سم، وعجلات مميزة من الكروم وألياف الكربون المتينة، أما من الداخل، فأتت هذه السيارة بقمرة مريحة تزينها عناصر من الخشب والكروم، وفيها واجهة مزودة بعجلة قيادة رياضية، وشاشات على طول الواجهة.

هذا ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بمحرك هجين بعزم 460 حصاناً، قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم في أقل من 4 ثوان.

