مايكروسوفت تُطور ويندوز 10 لتوحيد عمل الأجهزة الإلكترونية

كشفت شركة مايكروسوفت أن التعديل الجديد لأنظمة Windows 10 في الكمبيوترات أتى بميزات غير مسبوقة بالنسبة لأنظمتها السابقة.

حيث تتمثل الميزة الأبرز في التعديل الجديد بأنه بات يمكن المستخدم من استعمال التطبيقات الموجودة على هاتفه الذي يعمل بنظام أندرويد من الكمبيوتر مباشرة، وستوجد جميع تطبيقات الهاتف في ملف خاص على سطح المكتب.

كما أوضح الخبراء في مايكروسوفت أن هذه التعديلات في نظام التشغيل ستساعد المستخدمين على توحيد عمل أجهزتهم الإلكترونية، وتوفر عليهم الكثير من الوقت في المراسلة والعمل، أو حتى نقل الملفات من جهاز لآخر.

