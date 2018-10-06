مشكلة تعيق حذف حساب فيسبوك

كتب إيميل بروتالينسكي على موقع “فنتشر بيت” (venturebeat)، أنه حتى بضعة أيام لم يتمكن بعض مستخدمي فيبسوك من حذف حساباتهم، وذلك بسبب أن خيار القيام بذلك لم ينجح.

ويضيف الكاتب أنه بعد أن تواصل موقع “فنتشر بيت” مع فيسبوك حول هذه المشكلة، جرى إصلاحها. وقال الكاتب،

إنه تلقى رسالة من قارئ لم يتمكن من حذف حسابه على فيسبوك، وقام الكاتب بمحاولة لمساعدته على حذف حسابه لكن دون جدوى.

واتصل الكاتب بفيسبوك وشرح الوضع، وتبين أن هناك مشكلة لدى الأشخاص الذين لديهم حسابات تتضمن عددًا كبيرًا من المشاركات.

وأكد المتحدث باسم فيسبوك أن الشركة كانت على دراية بمستخدم آخر على الأقل واجه المشكلة نفسها، ولكنه لم يقدم تقديرًا لعدد الأشخاص الذين قد يتأثرون بشكل عام.

المصدر: الجزيرة

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