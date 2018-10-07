بانكسي يثير غموضاً عالمياً.. مزّق المليون دولار. شاهد

218TV|خاص

الرسام الذي ذاع صيته بقوة منذ عام 2009، ولا تزال هويته غامضة على نحو مريب، والذي اشتهر برسوماته في الشوارع والميادين، قبل أن تظهر له لوحات حققت مبيعات مليونية في السنوات القليلة الماضية، أعاد الغموض والجدل بشأنه بعد حدث عالمي مرعب، لا يزال يُحقق مشاهدات مليونية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بمجرد الإعلان عن فوز إحدى لوحاته بنحو مليون دولار أميركي في مزاد لندني، سرعان ما ذُهِل حضور المزاد باللوحة المعروضة، وهي تتمزق إلى خطوط طولية، وأنيقة، لكنه أفقد اللوحة معناها، وقيمتها المليونية.

وشرح حساب على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” يدعى “بانكسي”، والذي يُعْتقد أنه لـ”الرسام الغامض”، آلية تمزيق الصورة، بأنَّ أي صورة يجري رسمها تُزوّد بوسيلة لتمزيق اللوحة، لكن بعد انتشار الفيديو لا تُعْرف طريقة إعطاء الأمر لتمزيق اللوحة، وفيما إذا كانت قد جرت عن بُعْد، لكن متابعين قالوا إن بانكسي المجهول كان فناناً أنيقاً حتى في طريقة تمزيقه للوحة فازت للتو بمليون دولار. شاهد مقطع الفيديو لتعرف أكثر.

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تُنْشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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