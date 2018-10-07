  “شيء غامض” تدلّى من ترامب يشدّ العالم. شاهد

218TV|خاص

لا تنفكّ المواقف التي تثير حرجاً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتوالى منذ أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأميركية في يناير 2016، فعدا عن “الجفاء” الذي رصدته الكاميرات مراراً بين ترامب وزوجته ميلانيا، وبعيدا عن الأطفال الذين ظهروا وهم يبكون حالما اقترب منهم ترامب لملاطفتهم بـ”شعره الأشقر المتطاير”، جاء “شيء غامض” تدلى من قدم ترامب وهو يصعد إلى طائرته الرئاسية؛ ليشغل المصورين، والعالم لاحقا، بعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

بحسب تعليقات وترجيحات فإن “الشيء الغامض” ليس سوى “ورقة منديل” التصقت بقدم ترامب، دون أن يُعْرف ما إذا كانت ترامب قد استخدمها وألقاها، فلصقت بكعب حذائه، أم أنها علقت به من الأرض، وهو ما يثير حرجاً بشأن قواعد النظافة في محيط الحركة الرئاسية، التي تتّسم عادة بالدقة الشديدة والانضباط، لكن الظاهر أن ترامب لم يكن يعلم عن المنديل الملتصق أيّ شيء، بدليل أنه ظل مستمراً في صعود سلم الطائرة، دون أن يلتفت إلى الخلف أو الأسفل.

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تُنْشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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