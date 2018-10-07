متصفح جوجل كروم سيتوقف عن العمل على 32 مليون جهاز أندرويد

من المحتمل أن يتوقف متصفح جوجل كروم عن العمل على 32 مليون جهاز يعمل بنظام أندرويد وفقاً ل XDA، حيث أظهر تحديث جديد أن الحد الأدنى لمستوى واجهة برمجة التطبيقات لتطبيق متصفح كروم على الهواتف سيرتفع من أندرويد 4.1 إلى أندرويد 4.4.

هذا يعني أنّ هؤلاء المستخدمين الذين لا يزالوا يملكون هواتف تعمل بنظام أندرويد نسخة جيلي بين، لن يتمكنوا من استخدام متصفح جوجل كروم الأكثر شعبية على الإطلاق، مع أكثر من مليار عملية تثبيت على نظام أندرويد وحده.

بناءً على أرقام استخدام نظام أندرويد، لا تزال نسخة جيلي بين تستخدم على 3.2% من أجهزة أندرويد، وهذه النسبة تقدر بحوالي 32 مليون مستخدم.

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