فيسبوك سيدفع لك 7600دولار بهذه طريقة

بعد فضيحة الاختراقات التي تعرّض لها حوالي 50 مليون حساب من مستخدمي “فيسبوك”، ما أدّى إلى تسريبِ معلوماتِهم وبياناتهم، لم تصل الشرطة حتى الآن إلى مرتكب الجريمة.

وبحسب قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، فإنّ شركة فيسبوك هي المسوؤلة عن حماية بيانات مستخدميها.

وذكر مُتخصصون في قانون الجرائم الإلكترونية، أنَّه يمكن لكلّ مُستخدم أن يرفع قضية على شركة” فيسبوك “، ويتقاضى تعويضاً مالياً قيمته 7600 دولار.

و أوضح المتخصصون القانونيون أنَّ الاشخاص الذين تضرروا بشكل كبير، في حال تم إثبات هذا الضرر، سيتضاعف المبلغ الذي سيمنح لهم كتعويض.



