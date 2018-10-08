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فيسبوك سيدفع لك 7600دولار بهذه طريقة

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد فضيحة الاختراقات التي تعرّض لها حوالي 50 مليون حساب من مستخدمي “فيسبوك”، ما أدّى إلى تسريبِ معلوماتِهم وبياناتهم، لم تصل الشرطة حتى الآن إلى مرتكب الجريمة.
وبحسب قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، فإنّ شركة فيسبوك هي المسوؤلة عن حماية بيانات مستخدميها.
وذكر مُتخصصون في قانون الجرائم الإلكترونية، أنَّه يمكن لكلّ مُستخدم أن يرفع قضية على شركة” فيسبوك “، ويتقاضى تعويضاً مالياً قيمته 7600 دولار.
و أوضح المتخصصون القانونيون أنَّ الاشخاص الذين تضرروا بشكل كبير، في حال تم إثبات هذا الضرر، سيتضاعف المبلغ الذي سيمنح لهم كتعويض.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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