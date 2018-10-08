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عدسات العيون طريقك لفقدان البصر 

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثبتت الدراسات أنّ عدسات العيون اللاصقة، قد تؤدي إلى فقد البصر تدريجياً، بسبب عدم استشارة طبيب العيون قبل استعمالها، إذ إنها متوفرة في المحلات التجارية، وصالونات التجميل، ومتاحة للجميع دون رقابة.
وارتداؤها بطريقة خاطئة، ولفترات طويلة، وباستمرار، أو ارتداؤها خلال النوم وعدم تنظيف اليدين حين وضعها أو خلعها، يسبب انتقال البكتيريا والفطريات للعين بسهولة.
حفظ العدسات بطريقة خاطئة، وعدم وضعها في العلبة المخصصة لها، واستخدام محلول معقم رديء، ووجود بكتيريا أو فطريات في العدسات، لا يمكن التخلص منها نهائيا بالمحلول المعقم، واستخدامها مرات عدة.
كل الأمور السابقة تؤدي إلى تحسّس العين أو التهابها، وحدوث تقرحات، أو إصابة القرنية بخدوش، أو انتقال البكتيريا والفطريات للقرنية، أو تلف أنسجة العين مما يصيب بفقد البصر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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