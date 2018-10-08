استعداد للشتاء.. حضّري مسحوق السحلب

يعدُّ السحلب مشروبا شتويّا لا يخلو بيت ليبي منه، لأنّه غني بالفوائد، فهو يعمل على تدفئة الجسم، ويفيد العظام، لذا يتم إعداد مسحوق السحلب قبل الشتاء بكميات كبيرة، ومكونات رخيصة الثمن، ليتم تخزينه.

سنقدّم لك هنا طريقة إعداد مسحوق السحلب المليء بالفوائد، لتحضيره في البيت، والاستمتاع به طيلة فترة الشتاء.

المكوّنات:

10 كيلو دخن “قصب”

4/1 كيلو الكزبرة “كسبر” المجففة

4/1 كمون حلو (حسب الرغبة)

طريقة التحضير:

1-يتم إزالة الشوائب من دخن “القصب” وغسله جيداً بالماء، وإزالة الحبوب الفارغة التي تطفو على وجه الماء، ونعيد غسله، ونضعه في سفرة مفروشة بها قطعة من القماش ليجف بسرعة، ثم نتركه في مكان مشمس، حوالي يوم إلى يومين، حتى يجفّ تماماً.

2-يتم تحميصه على نارٍ هادئة مع استمرار تقليبه، وأثناء التحميص تنبعث منه رائحة طيبة.

3-نغسل الكزبرة “الكسبر” جيداً، وننقيها من الشوائب، ونتركها حتى تجف تماماً، ثم نحمصها أيضا على نار هادئة مع التقليب.

4- ويتم تحميص الكمون الحلو على نار هادئة، حسب الرغبة.

5-نخلط المكونات جيداً، ويتم طحنهم في الطاحونة.

6-يحفظ الخليط في حافظات زجاجية نظيفة، وجافة، في مكان درجة حرارته معتدلة، ويغلق بطريقة مُحكمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية