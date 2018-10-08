تقنية روسية لـ”وجوه المسافرين”.. تعرّف عليها

شرعت شركة “S7” الروسية للطيران بتطبيق تقنية جديدة تهدف للتعرف على وجوه المسافرين، في قاعات الشخصيات المرموقة بمطاري “دوموديدوفو” في موسكو، و”تولماتشوفو” في نوفوسيبيرسك.

مدير قسم المشاريع الابتكارية في الشركة “توباك باستيداس” أشار في تصريحات صحفية إلى أن هذه التقنية ستتعرف على الركاب لدى عبورهم من باب القاعة الخاصة بهم في الدرجة الأولى، من خلال استخدام خاصية تمييز الوجوه، مؤكّدا أن نجاح التجربة سيقود إلى تطبيقها في قاعات المطارين كافة.

وكشف باستيداس عن اهتمام العديد من المطارات في روسيا، بالشروع في تطبيق تقنية التعرّف على حقائب الركاب العاملة بموجات لاسلكية، يتم من خلالها إرسال معلومات تهدف للتعرف على الأجسام، مبينا أنَّ هذه التقنية تم تطبيقُها في مطار مدينة سوتشي.

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