أسباب ضعف مكابح السيارة

يعد السير في ظل وجود نظام مكابح غير آمن مخاطرة كبيرة قد تودي بحياة السائق أو مَن يركب إلى جواره في السيارة.

ذلك لأن نظام المكابح من أهم أنظمة الأمان الموجودة في السيارة، خاصة في حالة الأخطار المفاجئة على الطريق، ويتعرض نظام المكابح إلى كثير من الأمور التي قد تؤدي إلى التقليل من كفاءتها، مما يعرض السيارة والركاب إلى الخطر، لذا نقدِّم مجموعة من النصائح والإرشادات، حسب «موتوراتي».

أسباب ضعف نظام المكابح:

الضغط على دواسة المكابح بعنف، وتكرار الضغط على المكابح بصورة مستمرة بدون داعٍ.

عدم الاهتمام بالصيانة الدورية لنظام المكابح.

عدم التعامل بجدية مع أعطال المكابح البسيطة وإهمالها.

عدم الاهتمام بملامسة المياه للمكابح وهي ساخنة، وذلك عن طريق غسل السيارة وهي ساخنة أو الخوض في برك المياه أثناء السير.

عدم الكشف على زيت المكابح وتزويده في حال النقصان، والتأكد من عدم تسريب الزيت.

تكرار تحميل السيارة بحمولات زائدة عن طاقتها.

اعتماد القطع غير الأصلية عند صيانة المكابح.

عدم الاهتمام بصيانة حساسات المكابح.

تكرار خرط قرص المكابح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط