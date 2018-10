المتوسط:

وقعت شركة مايكروسوفت شراكة استراتيجية مع شركة النقل التشاركي المعروفة في جنوب شرق آسيا Grab لتبدأ الأخيرة بالاستفادة من خدمات مايكروسوفت التقنية والسحابية في عملها، ويأتي ذلك بالتزامن مع استثمار عملاق التقنية الأمريكية بالشركة الآسيوية.

وتهدف Grab من هذه الشراكة إلى استخدام سحابة Azure من مايكروسوفت للاستفادة من خدماتها العديدة في تخزين البيانات وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى تقنيات وقدرات الذكاء الاصطناعي التي توفرها الشركة الأمريكية، لتصبح بذلك المزود الرئيسي لتلك الخدمات.

وتعمل Grab في 235 مدية مختلفة في ثمان دول من جنوب شرق آسيا، وقد سبق واستحوذت على نظيرتها أوبر في المنطقة في مارس من العام الجاري.

وبهذه الشراكة، ستقوم مايكروسوفت بإدارة البيانات الضخمة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتساعد في تطوير العمل بين السائقين والركاب والشركة، حيث ستعمل على تطوير طرق حماية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ مثل التعرف على الوجه لكلٍ من الراكب والسائق.

كما ستطور أدوات لتحليل البيانات والتعرف على المشاكل العديدة التي تواجه العمل وبشكل رئيسي محاولات الاحتيال، بالإضافة لوضع خدمة الترجمة للركاب من جنسيات مختلفة ليكون تواصلهم أسهل مع السائقين، وكذلك تطوير تقنيات لمساعدة السائقين على الوصول للمكان من خلال تصويره عبر التطبيق.

The post مايكروسوفت توقع اتفاقية لاستخدام الخدمات السحابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية