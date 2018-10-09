غوغل تكشف عن هاتف معلن عنه من قبل ‎

كشفت شركة غوغل العملاقة في مؤتمرها السنوي Madebygoogle عن هاتفيها Pixel 3 والذي جاء بشاشة 5 إنش، و Pixel 3 XL بشاشة قياسها 6.3 إنش، وكل من الهاتفين يحتويان على كاميرا خلفية أحادية وأمامية مزدوجة.

ومعروف عن هواتف غوغل أنها تتمتع بصور واضحة بسبب الذكاء الاصطناعي الذي يحسن الصور، واتبعت هذه الميزة في هواتفها الجديدة Pixel 3 ولكن مع مزايا جديدة منها ميزة Top Shoot التي تلتقط صور متعددة يمكن للمستخدم اختيار الأفضل بينها يدويا.

وزوّد الهاتف أيضا بميزة Super Res Zoom لتقديم صورة نهائية أكثر وضوحا باستخدام الذكاء الاصطناعي وإطارات متعددة دون حاجة لتنفيذ التقريب البصري.

وستدعم هذه الهواتف الشحن اللاسلكي، وبهذه المناسبة أعلنت غوغل عن منصة الشحن Pixel Stand والتي تتوفر في الأسواق لوحدها.

كما أن الهاتف يدعم شريحة Titan المخصصة لتشفير البيانات وحماية الخصوصية، ويأتي الهاتف بنظام اندرويد 9 والتركيز على مساعد قوقل وعدسة غوغل.

ويبلغ سعر هاتف Pixel 3 ذو سعة 64 غيغابايت في الأسواق ما يعادل 800 دولار، أما بحال كانت سعته 128 غيغابايت فإن السعر يصبح 900 دولار.

ومن المنتظر أن تطرح غوغل الهاتفين في الأسواق يوم 18 أكتوبر الحالي.

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