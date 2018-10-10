أهمية وجبة الإفطار لطلبة المدارس

زيادة الطاقة

يعتبر الإنسان عندما يكون نائما كأنه صائم لأنّه يبقى دون طعام، ويبدأ مستوى سكر الدم لديه بالانخفاض، وعند تناول وجبة الإفطار فإنّها ستوفر الجلوكوز الذي يحتاجه الجسم للحصول على الطاقة طول اليوم، وعندما يذهب الطلاب إلى المدرسة دون تناول وجبة الإفطار فإنّهم سيبدأون اليوم مع انخفاض نسبة السكر في الدم والتي سوف تستمر في الانخفاض، ممّا سيجعلهم يشعرون بالتعب والخمول، أمّا عند تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة فإنّ ذلك سيرفع نسبة السكر في الدم إلى المستوى الصحي، ويوفر الطاقة اللازمة التي يحتاجها الطلاب للأداء الجيد في الصف حتّى وقت الغداء.

المساعدة في الحصول على التغذية السليمة

يمكن أن يساعد تناول وجبة الإفطار الطلاب على الحصول على احتياجاتهم اليومية من المغذيات بسهولة أكبر، حيث إنّ الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام يستهلكون 20% إلى 60% تقريباً من الحديد، وفيتامينات ب، وفيتامين د، مقارنةً بالأطفال الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، كما يميل الأطفال الذين يحصلون على وجبة الإفطار إلى تناول المزيد من الألياف يومياً، وانخفاض الدهون، والكولسترول الغذائي، وانخفاض احتمال السمنة.

تحسين الأداء والسلوك

لا يملأ الإفطار المعدة فقط، بل يمكن أن يساعد الأطفال على تحسين أدائهم الأكاديمي، حيث إنّ الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار يحصلون على درجات أعلى في الاختبار، ويكون تركيزهم أعلى، وسلوكهم أفضل في المدرسة.

تحسين المزاج في بداية اليوم

إنّ تناول الطلاب لوجبة الإفطار يعطيهم العناصر الغذائية لبدء يومهم بمزاج جيد، حيث يمكن أن يُسبّب عدم تناول وجبة الإفطار سرعة الانفعال، ويعمل تناول وجبة الإفطار على تحسين الحالة النفسية في الصباح.

منع الإفراط في تناول الطعام

أظهرت دراسة أجريت عام 2012 أنّه عندما يتجاهل الأشخاص وجبة الإفطار، فإنّهم يكونون أكثر عرضةً للإفراط في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية خلال اليوم، حيث تُعزّز المواد الغذائية الموجودة في وجبة الإفطار عملية الأيض، ممّا يؤدي إلى منع زيادة الوزن.

المصدر:موقع موضوع

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