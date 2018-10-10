لـ”الحمير حظوظ”.. اليونان تنتفض دفاعاً عنها

218TV|متابعة

تعهدت السلطة التشريعية اليونانية بمساعدة الحيوانات، لاسيما الحمير منها، بعد تركها في أماكن عدّة تعاني من إصابات بالعمود الفقري، وجروح مفتوحة.

وأتت هذه المساعدة، بحسب تقارير صحفية، على شكل تشريعات تمنع السُّياح البدناء من ركوب الحمير، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة والإعلام، صورا تم التقاطها في جزيرة سانتوريني التي تعجّ بكبار السائحين، ويظهر فيها هؤلاء وهم يركبون حميرا، تتسلّق بصعوبة الدرجات الضيقة للجزيرة.

ووفقا للتشريعات الجديدة؛ لن تحمل الحمير أي حمولة يفوق وزنها الـ100 كيلو غرام، أو ما يعادل 10 أرطال، أو 15 حجرا، أو خمس وزنها، فيما سيتحتّم على مالكيها توفير المستلزمات الطبية البيطرية اللازمة؛ للارتقاء بالمستوى الصحي لحيواناتهم.

وشدّدت التشريعات على عدم حمل غير اللائق من الحمير على العمل، لاسيما بعد ورود شكاوى من الناشطين في حقوق الحيوان تبيّن إجبار الحمير المريضة والجريحة والطاعنة في السن والحبلى وتلك التي تعاني من سوء تأهيل الحوافر، على حمل الأحمال الثقيلة لساعات طويلة، دون توفير المياه والراحة والمأوى والغذاء، مع تركها جريحة بسبب استخدام سروج غير ملائمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية