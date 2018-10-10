“سندوتش الكبدة”.. فطورك الغني بالفوائد

“سندوتش الكبدة” فطور شعبي يفضله الكثير من الليبيين يتم شراءه من المقاهي أو تحضيره في البيت.

وبالإضافة للطعم اللذيذ والمميز لسندوتش الكبدة، هناك فوائد صحية عديدة لتناوله في الصباح، كون الكبدة تحتوي على نسب عالية من البروتينات التي ثمثل ربع مكونات الكبدة والمفيدة لفقدان الوزن والبشرة وبناء العضلات ومعدن النحاس الذي يساهم في عمليه الأيض مما يساعد على فقدان الوزن.

الكبدة غنية أيضاً بالحديد الذي يعمل على الوقاية من فقر الدم كما يوجد بها نسبة عالية من فيتامن 12 الذي يُعد علاجاً فعّلا لمرض فقر الدم.

ويُنصح بتناول 100 غرام من الكبدة في الأسبوع الواحد ويجب الحذر من تناولها بكثرة فهي غنية بالكوليستيرول، كما يجب على المصابين بأمراض القلب الابتعاد عن تناولها بكثرة.

ويُنصح أيضاً بعد غسل الكبدة قبل طهيها، لأنه بمجرد غسل الكبدة تزول معظم الفوائد الغدائية الموجودة بها وبمجرد تعرضها للحرارة عند الطهو سيتم قتل البكتيريا في حالة وجودها.

و هنا سنقدم طريقة إعداد ساندوتشات الكبدة:

-المكونات:

كبدة

بصل

طماطم

فلفل

زيت نباتي

ملعقة طماطم معجون

ملعقة صغيرة من (الملح ,الكركم”البزار”,الفلفل الأحمر)

ملعقة هريسة (حسب الرغبة)

خبز

-طريقة التحضير:

1- نُقطع الكبدة إلى قطع متوسطة

2- على نار متوسطة نضع الكبدة في المقلاة ونتركها إلى أن يخرج منها الماء ويجف.

3- نضيف قطرات من الزيت النباتي للمقلاة وملعقة طماطم معجون والبصل والطماطم والفلفل مقطعين بعد تقطيعم إلى مكعبات صغيرة.

4- نضيف كلا من الملح و الكركم “البزار” والفلفل الأحمرو يمكن إضافة ملعقة كبيرة هريسة (حسب الرغبة).

5- نتركها إلى أن تستوي الكبدة جيدا ونطفىء الغاز.

6- يتم فرد الكبدة في الخبز وتقديمها مع إمكانية إضافة القليل من الهريسة وبالهناء والشفاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية