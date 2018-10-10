لم تأكل منذ 4 أعوام.. مرض نادر يحرم فتاة من تناول الطعام!

حرمت فتاة هولندية من تناول الطعام كبقية البشر، بسبب إصابتها بمرض مجهول نادر جدا تسبب في انسداد في جهازها الهضمي.

وأصيبت الفتاة كيلي بيكرز (21 سنة) بانسداد مزمن في الجهاز الهضمي مجهول السبب، لذلك، منذ أكثر من أربع سنوات، لا يمكنها تناول الطعام بصورة طبيعية، لذلك تأخذ المواد المغذية عن طريق مغذ شرياني.

وتعرض هذه الطريقة في الحصول على المواد المغذية الفتاة للعدوى، فقد كادت أن تموت عدة مرات بسبب تلوث الأنبوب الذي يزودها بالغذاء، ما تسبب في إصابتها بتعفن الدم. وتعلم كيلي جيدا أن تكرار هذه الإصابة قد يكون نهاية حياتها. ويجبر المرض كيلي على حمل كيسين خاصين لجمع البراز دائما.

ومع كل هذا، تحاول كيلي العيش حياة طبيعية، وتقوم بسفرات سياحية وتتجول في الجبال وتمارس الرياضة. ولكن الشيء الوحيد الذي تفتقده هو عدم تمكنها من تناول الطعام بصورة طبيعية كما يفعل جميع البشر.

المصدر: ميديك فوروم