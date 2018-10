البريد الصوتي قد يُفقدك حسابك على واتس آب

أطلق خبراء في الأمن الإلكتروني تحذيرات من أن القراصنة بإمكانهم الوصول إلى حسابات مستخدمي واتس آب واختراقها.

حيث يمكن للقراصنة الوصول إلى حساب واتس آب من خلال الاستفادة من البريد الصوتي الخاص بالمستخدم بحيث يحاولون تثبيت تطبيق واتس آب على هواتفهم بواسطة إدخال رقم هاتف المستخدم، فيقوم واتس آب بالتحقق من محاولة تسجيل الدخول عن طريق إرسال رمز مكون من 6 أرقام عبر رسالة نصية إلى هاتف الضحية.

وذكر الخراء أن القراصنة يقومون بهذه العملية أثناء الأوقات التي لا يفحص فيها الضحية هاتفه، مثل الليل، ويمنح واتس آب للمستخدمين خيارا آخر للتحقق من حساباتهم عبر تلقي مكالمة هاتفية تتضمن الرمز المكون من 6 أرقام، وفي حال عدم وجود المستخدم بالقرب من هاتفه تنتقل المكالمة مع الرمز إلى بريده الصوت.

ويستغل الهاكر ثغرة أمنية في العديد من شبكات الاتصالات، والتي تزود العملاء برقم هاتف عام لاستدعاء رسائل البريد الصوتي واستردادها.

