الاتحاد الأوروبي يبحث في “اختراق غوغل”

تبحث ولايتان أميركيتان على الأقل، ودولتان عضوان بالاتحاد الأوروبي قضية اختراق تعرضت له “ألفابت” الشركة الأم لغوغل، ربما يكون كشف بيانات حسابات خاصة لما لا يقل عن 500 ألف مستخدم إلى مئات من مطوري البرمجيات الخارجيين.

وتأتي التحقيقات بعد إعلان غوغل، يوم الاثنين، إنها ستغلق نسخة المستهلكين من شبكة غوغل بلاس وستشدد سياساتها المتعلقة بمشاركة البيانات، بعد اختراق من المحتمل أنه كشف بيانات المستخدمين بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والمهنة والنوع والسن.

وقالت جاسلين سيفيرنانس، المتحدثة باسم المدعي العام في كونيتيكت “نحن على دراية بالبلاغات العامة المتعلقة بهذا الأمر ونبذل جهودا حاليا لفهم طبيعة وسبب التسلل، وما إذا كان تم الكشف عن معلومات خساسة والخطوات التي يجب أن تتخذ أو المطلوبة للحيلولة دون حدوث تسلل مشابه في المستقبل”.

