المتوسط:

ذكر موقع Engadget، أن شركة جوجل قامت بإضافة إمكانية إخفاء النتوء على هاتفها الذكي Pixel 3 XL، وقد تواصل الموقع مع شركة جوجل للتأكيد عن الامر.

فوفقًا لصفحة Made By Google على تويتر، أضافت الشركة بالفعل إمكانية إخفاء النتوء والتي تقوم بإضافة شريط اسود على الحافة العلوية بأكملها لكي تجعل النتوء غير ملحوظ تمامًا لأولئك الذين لا يفضلون شكل النتوء. ولكن لاتزال هذه الميزة غير متاحة للمستخدمين، فهي متاحة للمطورين فقط في الوقت الحالي.

The post جوجل تضيف إمكانية إخفاء النتوء على أحد هواتفها الذكية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية