هل فكرت من قبل بأن عاداتك السيئة من الممكن أن تدمر صحتك؟

أظهرت أبحاث جديدة عن مجموعة من العادات السيئة التي يمكن أن تدمر حياتك وتعرض صحتك للخطر دون علمك، وفيما يلي 10 عادات سيئة يجب التخلص منها لتقليل المخاطر الصحية:

استخدام مجففات الأيدي

وجدت دراسة أن بعض مجففات الأيدي في المراحيض العامة يمكن أن تمتص جراثيم البراز من هواء الحمام، وتعيدها إلى يديك النظيفتين، لذا يُنصح باستخدام المنشفة الورقية أو القطنية.

الاسترخاء يوم العطلة

يسعى معظمنا للاسترخاء مطولا في عطلة نهاية الأسبوع، دون معرفة أن هذا الأمر قد يحرمنا من النوم ليلا، ما يسبب الإرهاق والإفراط في تناول الطعام وحدوث خلل في ساعة الجسم.

تنظيف الأسنان بقوة مبالغة

يعتبر تنظيف الأسنان مرتين يوميا أمرا ضروريا للأسنان السليمة، ولكن تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل قوي يمكن أن يلحق الأذى بمينا الأسنان، ما يعرضها للتآكل ويسبب الحساسية، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة.

التحقق من رسائل البريد الإلكتروني في الليل

يمارس العديد منا هذه العادة، ولكن باحثي جامعة كولورادو الأمريكية وجدوا أن أولئك الذين يتحققون من رسائل البريد الإلكتروني خارج أوقات العمل، شهدوا أكبر قدر من الإجهاد. والأسوأ من ذلك، أن الأثر السلبي يمتد إلى الآخرين في المنزل، ما يجعل الشركاء أكثر توترا أيضا.

عدم غسل أوراق السلطة

يشعر البعض بالتململ عندما يتعلق الأمر بغسل المواد الغذائية الداخلة في تركيب السلطة، ولكن عدم غسلها يعرضنا لخطر الإصابة بالسالمونيلا.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة إمبريال كوليدج في لندن، أن البكتيريا الضارة التي غالبا ما تكون موجودة في السماد الملوث، يمكن أن تنتقل إلى أوراق السلطة، ما يجعل من الصعب التخلص منها دون تطبيق الغسل اليدوي.

الجلوس بوضعية تشابك الأرجل

تعتبر هذه الوضعية مريحة للكثيرين، ولكن يمكن أن ترفع ضغط الدم بشكل مؤقت بنسبة 10%، وفقا لدراسة منشورة في مجلة Blood Pressure Monitoring.

كما يمكن للساقين المتشابكتين أن تضغطا على مفاصل الورك، ما يؤدي إلى تجمع الدم في الساقين عندما يتم ضغط الأوردة، وبالتالي يزيد من خطر تجلط الدم.

الضغط على البثور

يقول أطباء الأمراض الجلدية إن الضغط على بثور الوجه يؤدي إلى تشكل ندبة، وفي حال كنت غير محظوظ، فإن العدوى الناشئة عن دخول البكتيريا إلى الدم قد تهدد حياتك.

شرب الشاي الساخن والقهوة

إن الأشخاص الذين يشربون سوائل ساخنة جدا، يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء، وفقا لتحليل أجرته منظمة الصحة العالمية.

تحميص الخبز

عندما يتم تحميص الأطعمة النشوية، مثل الخبز، لفترة طويلة عند درجات حرارة مرتفعة، فإنها تنتج مادة acrylamide، وهي مركب كيميائي يسبب السرطان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وضع الواقي الشمسي كل يوم

قيل لنا لسنوات إن وضع واقي الشمس أمر حيوي للبشرة، لذا يقوم الكثيرون بوضعه يوميا على بشرتهم. ولكن يبدو أن هذا الإجراء قد يحرم جسمك من فيتامين D، ما قد يعرضك لخطر هشاشة العظام وأمراض القلب.

The post هل فكرت من قبل بأن عاداتك السيئة من الممكن أن تدمر صحتك؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا