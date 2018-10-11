تامر حسني في المُستشفى.. وأنباء عن “إصابة خطيرة”

تعرض الفنان المصري الشاب، تامر حسني، لوعكة صحية مُفاجئة فجر اليوم الخميس نُقل على إثرا إلى إحدى مُستشفيات منطقة 6 أكتوبر.

وأدرج المسؤلون عن إدارة صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” منشوراً ذكروا فيه أن حالة تامر الصحية تدهورت بعد إنتهائه من تصوير برنامج “صاحبة السعادة”.

وفي إشارة اعتبرها كثيرون بـ”الصادمة”، لفت النص الذي اُدرج على صفحة الفنان المصري إلى احتمالية خضوعه لعملية جراحية في أحباله الصوتية، الأمر الذي لاقى تفسيرات كثيرة من قبل مُعجبي النجم الشاب.

وزاد وصف الحالة الصحية التي يمر بها تامر بالـ”شديدة جداً” قلق وخوف عُشاق تامر حُسني من تعرضه إلى إصابة خطيرة.

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