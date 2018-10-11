علاج للأكزيما قد يكون مفتاحا لعلاج الصلع

قال تقرير طبي حديث إن دواء لعلاج الأكزيما أدى إلى إعادة نمو الشعر، في تأثير جانبي غير متوقع يؤمل أن يفتح المجال لتطوير علاج للصلع.

ونشر التقرير في مجلة جاما ديرماتولوجي، وتشرح حالة مراهق عمره 13 عاما يعاني من داء الثعلبة الشامل وهو مرض نادر، ولم يكن لديه شعر في فروة الرأس منذ سن الثانية.

وكان المريض يعاني أيضًا من الأكزيما، ولذلك بدأ الأطباء معالجته باستخدام دوبيلوماب، وهو علاج معتمد من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية للأكزيما المتوسطة إلى الشديدة، وبعد فترة وجيزة شهد المريض نموا كبيرا في الشعر.

وقالت الكاتبة الرئيسية في التقرير ماريان ماكريديس سينا -وهي طبيبة جلدية في قسم الأمراض الجلدية بمستشفى ماساتشوستس- إنها فوجئت بالنتيجة.

وقالت هذا هو التقرير الأول لنمو الشعر مع دوبيلوماب في مريض بالثعلبة.

المصدر : الجزيرة نت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية