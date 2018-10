تستعد الحكومة البريطانية لفرض إجراءات صارمة على محلات البيتزا، في محاولة للحد من ارتفاع معدلات السمنة في صفوف الأطفال وتلاميذ المدارس، الأمر الذي قد يكبد هذه المحلات مزيدا من التكاليف.

ويريد المسؤولون في هيئة الصحة العامة ببريطانيا من محلات بيع البيتزا خفض السعرات الحرارية في هذا المنتج إلى 695 سعرة حرارية، وألا تزيد عن 928 سعرة حرارية، وفق ما ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، الجمعة.

وتقول الهيئة إن غالبية مطاعم البيتزا في البلاد لا تلتزم بالحد الأقصى المسموح به للسعرات الحرارية، إذ تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 1200 سعرة حرارية في الوجبة الواحدة.

وستضطر سلاسل مطاعم البيتزا إلى إعادة النظر في وصفات الوجبات المقدمة حاليا للمستهلكين، لا سيما الأطفال، من خلال تقليص حجمها أو تغيير مكوناتها لتكون أكثر صحية وأقل في السعرات الحرارية.

وتأتي هذه التحذيرات من هيئة الصحة في إطار المبادئ التوجيهية ضمن مجموعة من التدابير للحد من السمنة في صفوف الأطفال، وتعزيز الأكل الصحي على الموائد.

وذكرت الصحيفة أن ثلث التلاميذ بالمدارس الابتدائية في بريطانيا يعانون من زيادة الوزن أو البدانة، حيث يستهلك بعض الأطفال 500 سعرة حرارية إضافية زائدة عن حاجتهم.

وتكشف الأرقام أن السمنة بين الأطفال البريطانيين (من 10 إلى 11 سنة) تبلغ مستويات قياسية، ويتأثر بها أكثر من 24 ألف طفل، مع العلم أن هذا العدد آخذ في الارتفاع سنويا.

وتختلف احتياجات الأطفال من السعرات الحرارية يوميا حسب العمر، إذ يكفي الطفل البالغ من العمر 7 أعوام حوالي 1650 سعرة حرارية، والطفلة 1500 سعرة حرارية.

وألزمت هيئة الصحة المطاعم مؤخرا بإظهار عدد السعرات الحرارية أمام الوجبات التي تقدمها في قوائمها، بما في ذلك الوجبات السريعة.

إلا أن هذه الإجراءات لم ترق على ما يبدو للسكرتيرة الأولى في الخزانة البريطانية، ليز تروس، التي أعربت عن قلقها من أن التدابير الجديدة ستكون “مرهقة” للشركات الصغيرة و”يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوظائف وارتفاع أسعار المواد الغذائية”.

The post إجراءات بريطانية لمكافحة السمنة.. والبيتزا أولى الضحايا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا