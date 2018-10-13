سالم .. فنان منتج في مجال نادر

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مواطن بحجم فنان مبدع وخلاق يعيد تدوير المخلفات الصناعية إلى أثاث منزلي وثير .



سالم الذي درس الكيمياء وجد نفسه بين الإطارات وبقايا الخشب والزجاج وغير ذلك من مخلفات صناعية يتعامل معها باتقان الفنان الصانع ليحولها إلى مواد مفيدة في الحياة اليومية المنزلية ..

يعد سالم عبدالعاطي عوض الفنان أصيل مدينة طبرق من القلائل في ليبيا الذين أخذوا زمام المبادرة في الاستفادة من مخلفات الصناعة ليعيد تشكيلها بما هو فن ومساهمة في تحسين الاقتصاد على الصعيدين الشخصي والمديني ولو انتشرت هذه الظاهرة ستسهم في فتح نوافذ جديدة للاقتصاد الوطني .

سالم ليس وحده فهو يحظى بمساعدة وتشجيع من أسرته وأصحابه لمواصلة هذه الحرفة الفنية قبل أن تكون اقتصادية والاقتصادية لو وجدت رعاية من مؤسسات الدولة لتحولت إلى صناعة تدر أرباحاً وفيرة للبلد .

ورغم العروض الكثيرة والاغراءات التي تلقاها سالم لمغادرة طبرق إلا أنه يتمسك بالبقاء فيها ليبدع وينتج في مدينته لعله قريباً يصدر ماينتج إلى مدن الجوار وعموم ربوع ليبيا وربما خارجها .. لِمَ لا .

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