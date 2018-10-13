تخلصي من المسامات الواسعة بهذه الطريقة

المسام سواء كانت كبيرة أو لا؛ فإنه يُمكن رؤيتها بالعين المُجردة، وهي مُوجودة أساسا في البشرة، ومن خلالها تتنفس طبقات الجلد الداخلية، كما أنّها البوابة التي تنتقل منها المواد من داخل البشرة إلى خارجها وبالعكس.

وتتوسع المسامات لأسباب عدّة منها زيادة إفراز الدهون وتجمّعها في المسامات، ومشاكل الهرمونات واضطرابها، أو لأسباب نفسية. وأحياناً تكبر نتيجة إهمال تنظيف البشرة، وإزالة المكياج بطريقة خاطئة؛ ما يؤدي إلى جعلها المنفذ الوحيد لها ومن ثم تراكمه داخلها.

مشكلة المسامات الواسعة ترتبط بالبشرة الدهنية أكثر من البشرة الجافة إذ يعاني 70% من أصحاب البشرة الدهنية من توسع المسامات التي يكون منظرها محرجاً أحياناً، خصوصاً عند وضع المكياج.

وتتسبب المسامات الواسعة بتجمّع الأوساخ والشوائب والجلد الميت بها، ما يؤدي إلى زيادة توسّعها، وظهور الحبوب السوداء.

ويبدأ علاج المسامات الواسعة من الداخل قبل الخارج، إذ تجب زيارة دكتور الجلدية للكشف عمّا إذا كان هناك خلل في الهرمونات، أو مشاكل في الغدد المُفرِزة للدهون، لمُعالجتها، واستشارة الدكتور عن الغسول المناسب لتنظيف البشرة.

وبعد علاج الأسباب الداخلية؛ يجب البدء في مرحلة العلاج الخارجي، وهو تضييق المسامات باستخدام المواد القابضة مثل أكياس الشاي والعسل والثلج وماء الورد وبياض البيض، وهي مواد طبيعية تعمل على تضييق المسامات تدريجياً دون ضرر.

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