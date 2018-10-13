“زوج نائم” يطلق النار “على “فتى تائه”. شاهد لتعرف

“الحظ العاثر” لفتى أسمر البشرة دفعه بعد أن فاته باص مدرسته لأن يسير على قدميه، قبل أن يتوه عن طريق مدرسته، فما كان منه إلا أن طرق باب منزل مجاور لسؤال أصحاب المنزل عن اتجاهات الطريق ليواصل “رحلته المشؤومة” صوب المدرسة، لكن الشاب الأسمر برينان ووكر الذي صادف زوجة صاحب المنزل وجها لوجه أحدث فزعاً غير عادي لـ”العائلة الآمنة” التي كانت تستيقظ للتو، بحسب ما أظهره مقطع فيديو لقي انتشاراً هائلاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

في مقطع الفيديو تعتقد الزوجة أن الفتة التائه ليس سوى لص يريد سرقة منزلها، فلم يكن أمامها سوى الصراخ مستنجدة بزوجها الضابط المتقاعد في الدفاع المدني الذي كان لا يزال نائماً، فر من سريره مذعورا إذ تناول بندقية، وخرج ليواجه بها الفتى التائه، الذي لاذ بالفرار من منظر البندقية بيد الزوج النائم، ومع فرار الفتى تأكد للزوج أنه لصاً، حيث بدأ بإطلاق النار باتجاه الفتى وهو يركض وفق ما أظهره مقطع الفيديو. شاهد مقطع الفيديو لتعرف أكثر.

يُشار إلى أن قناة (218) لا يمكنها التحقق من صحة ما يُنْشر من صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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