سوني تعلن خبر سار لعشاق الألعاب الإلكترونية

أعلن المدير التنفيذي لـ”سوني” خبرا سارا لعشاق الألعاب الإلكترونية، عندما قال إن الشركة اليابانية العملاقة، تعمل على تطوير جيل جديد من جهاز “بلاي ستيشن”.

ورغم أن كينيشيرو يوشيدا تحدث عن جيل جديد يلي “بلاي ستيشن 4″، فإنه لم يطلق عليه اسم “بلاي ستيشن 5″، ولم يحدد موعدا لطرحه في الأسواق.

وقال يوشيدا في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية: “عند هذه النقطة، ما أستطيع قوله هو إنه من الضروري أن يكون لدينا جيل جديد من الأجهزة”.

ولم يلمّح يوشيدا لموعد إصدار الجيل الجديد من الأجهزة، إلا أن مدير الترفيه التفاعلي في “سوني” جون كوديرا، قال في وقت سابق إن ذلك قد يحدث عام 2021.

وصرح كوديرا في مايو الماضي قائلا: “سنستخدم السنوات الثلاث المقبلة للتحضير للخطوة المقبلة، نحن نستعد لقفزة أعلى في المستقبل”.

وتتزامن خطة “سوني” الجديدة مع إعلان منافستها الأكبر في عالم الألعاب الإلكترونية “مايكروسوفت”، عن قيامها باختبارات جديدة تمكن مستخدمي “إكس بوكس ون” من اللعب عبر أجهزة الهواتف والكمبيوترات اللوحية.

ويتوقع أن تبدأ “مايكروسوفت” اختباراتها العام المقبل، حسب ترجيحات مواقع مهتمة بأخبار الألعاب الإلكترونية.

يشار إلى أن “سوني” طرحت الجيل الأول من “بلاي ستيشن” عام 1994، وباعت منه أكثر من 102 مليون وحدة.

أما أنجح أجيالها على الإطلاق، فهو “بلاي ستيشن 2″، الذي تخطت مبيعاته حاجز الـ155 مليون وحدة، منفردا بصدارة أجهزة الألعاب التي عرفها العالم.

وحقق جهاز “بلاي ستيشن 4” مبيعات تزيد على 80 مليون وحدة، وهو في طريقه لتخطي “بلاي ستيشن 3” الذي بيعت منه 83.8 مليون وحدة.

