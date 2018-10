مايكروسوفت تطور هاتف بميزة “غير مسبوقة”

المتوسط:

أكدت تسريبات جديدة، أن شركة مايكروسوفت، تعكف على تطوير هاتف ذكي بميزة “غير مسبوقة”، وأن الأدلة على هذا التوجه تزداد يوما بعد يوم، وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية متخصصة بأخبار الهواتف الذكية.

وأطلقت مايكروسوفت منذ بضعة أسابيع مجموعة من المنتجات الجديدة، الأمر الذي عزز التكهنات بأن إطلاق هاتف “أندروميدا” القابل للطي بات قريبا، وفق ما ذكر موقع “بي جي آر” المتخصص بأخبار تكنولوجيا المعلومات.

وتضمن طلب براءة اختراع من مايكروسوفت في أواخر مارس، ونشر في 11 أكتوبر الجاري، رسوميات تفصيلية لما سيبدو عليه هاتف الشركة الذكي القابل للطي.

وأظهرت براءة الاختراع، التي كشف عنها لأول مرة، جهازا لوحيا يتميز بشاشة قابلة للطي، تسمح للمستخدم بطيها إلى الداخل أو الخارج، وهي ميزة اعتبرها خبراء التكنولوجيا “غير مسبوقة”.

كذلك سيحتوي الهاتف على مفصل في الوسط، كما يمكن وضع الشاشة القابلة للطي على جانبي الجهاز وفق ما أظهرت براءة الاختراع، وبالتالي، فإن الشاشة الرئيسية ستكون إما على السطح الخارجي للهيكل المطوي أو في الداخل.

وتهتم مايكروسوفت أيضا بتقليل الضغط على الشاشة القابلة للطي والمفصلة من أجل منع الضرر.

أما بالنسبة للبطارية، فمن المحتمل أن تشغل الحيز المخصص للمفصل.

