تقوم شركة فيسبوك ماسنجر باختبار ميزة “عدم الإرسال” التي رصدتها مطورة البرامج جين مانشن ونغ، في تطبيق المراسلة على نظام أندرويد.

حيث يأتي ذلك بعد مرور عدة أشهر على إعلان فيسبوك في أبريل الماضي، أنها ستقوم بإطلاق هذه الميزة للمستخدمين، وذلك بعد انتشار تقارير حول حذف الرسائل المرسلة من قبل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، إلى مستخدمين آخرين.

حيث يمكن للمستخدمين في الوقت الحالي حذف الرسائل من المحادثة، ولكنها ستظل متاحة في سجل الدردشة الخاص بالمستلم، وباستخدام ميزة “إلغاء الإرسال”، سيكون بإمكان المستخدمين حذفها من الدردشة نهائيا، من خلال النقر على خيار تعديل في تطبيق مسنجر.

من جهته قال متحدث باسم فيسبوك:

“يختبر الموقع الاجتماعي المنتجات والميزات داخلياً قبل أن يتم طرحها للجمهور، حتى نتمكن من ضمان جودة التجربة”.

The post ميزة “عدم الإرسال” قد تصبح متاحة قريباً على فيسبوك ماسنجر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا