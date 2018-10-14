فيسبوك ستمكنك من مسح الرسائل لكلا طرفين

ذكر موقع “سي نت” أن شركة فيسبوك أعدت نموذجاً لخاصية إلغاء الإرسال unsend”” لتطبيق الماسنجر التابع لها لتُمكن مستخدميه من إلغاء الرسائل من طرفهم والطرف المرسل إليه.

وتعتبر هذه الخاصية تعديلاً على الخاصية القديمة unsend”” التي تمكن مُستخدمي تطبيق فيسبوك من مسح الرسائل فقط من البريد الخاص بهم فقط.

وسبق أن صرحت شركة فيسوك في منتصف هذا العام أنها ستقوم بتفعيل خاصية unsend”” بعد نشر موقع “تيك كرانتش” أن هنالك رسائل مرسلة من قبل مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، قد مُسحت من بريد المرسل إليهم.

ويُشار إلى أن هذه الخاصية مفعلة في تطبيق “الانستغرام” التابع لشركة فيسبوك منذ سنوات وقام تطبيق “واتساب” بتفعيلها منذ أشهر إذ مكن مستخدميه من مسح الرسائل من كلا الطرفين قبل مرور ساعة من إرسالها.

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