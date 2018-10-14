منتجع “قمر الصحراء”.. نافذة واعدة على الجنوب

يعد منتجع قمر الصحراء في منطقة “تويوه” بأوباري، من المواقع السياحية والفرص الواعدة كنافذة على “صحراء الجنوب”.

وافتتح المنتجع عام 2004 وساهم في استقبال عديد المجموعات السياحية، واستطاع من خلال ما يقدمه من خدمات أن يساهم في الترويج لما تزخر به الصحراء الليبية من إمكانات ومواقع سياحية كثيرة.

واستقبل المنتجع بعد أحداث فبراير وتعطّل قطاع السياحة، عديد المجموعات المحلية الراغبة في زيارة الصحراء والقادمة من مدن الشمال.

ويحتوي المنتجع على 49 غرفة لإقامة الزوار، جميعها مجهزة بشكل مناسب، كما يضم عددا من القاعات بسعات مختلفة، ناهيك عن المساحات الخضراء ما يسمح بإطلالة جميلة على كثبان الرمال الذهبية .

ويناشد القائمون على المنتجع الجهات المسؤولة في الدولة، المساهمة في “رسم صورة مشرقة” للصحراء وتغيير النظرة السلبية عن الجنوب.

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