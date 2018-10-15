اليوم العالمي لغسل اليدين

الخامس عشر من أكتوبر في كل عام هو اليوم الدولي العالمي لغسل اليدين والمعروف اختصارا بـ”GHD” ويعتبر حملة تهدف لحث ملايين الأفراد في العالم أجمع على غسل أيديهم بالصابون

تهدف الحملة إلى رفع الوعي بأهمية غسل اليدين بالصابون باعتبارها عاملا أساسيا في الوقاية من الأمراض، واحتفل العالم باليوم العالمي لغسل اليدين للمرة الأولى في 15 أكتوبر عام 2008 وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة تزامنا مع إعلان الأمم المتحدة عام 2008 عاما دوليا للصرف الصحي

أهمية الحملة تكمن في أن غسل اليدين بالصابون بوصفه سلوكا تلقائيا يمارس في المنازل والمدارس ومختلف المجتمعات في العالم من أنجع الطرق وأقلها تكلفة للوقاية من الإسهال والعدوى التنفسية الحادة

ويعد الالتهاب الرئوي أحد أهم أمراض العدوى التنفسية الحادة، والسبب الأول لوفيات الأطفال دون الخامسة إذ يحصد أرواح مايربو من 1،8 مليون طفل سنويا، بينمل يحصد الإسهال والالتهاب الرئوي معا أرواح حوالي 3،5 مليون طفل سنويا

قرابة 70 دولة حول العالم تحتفل بهذا اليوم، حيث يُعهد في كل دولة من الدول المشاركة إلى مؤسسة تضطلع بحشد العديد من المؤسسات الأخرى المهتمة بالموضوع ويتم تنسيق الجهود فيما بينها

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية