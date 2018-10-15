تهيئة معالم مدينة يفرن لاستقبال السواح

قام فريق عمل مشترك من الهيئة العامة للسياحة، وبلدية مدينة يفرن، بأعمال تصوير وتوثيق المعالم والمواقع السياحية بالمدينة.

هذه الأعمال، التي أتت في إطار التعاون بين الهيئة والبلدية، تضمّنت حصر وتصوير 28 موقعا تراثيا وثقافيا وطبيعيا، ومرافق للخدمات السياحية؛ بهدف إعداد مسارات سياحية لزوّار مدينة يفرن، وإصدار خريطة لأهم وأبرز المزارات، والمعالم الأثرية والتاريخية، والمناظر والمواقع الطبيعية في هذه المدينة.

وشملت نشاطات الفريق تصوير وتوثيق إحداثيات قصر ماجر، وعين فاسات، ومساجد الطفلة، والصبية، وجامع الشماخي، وللا معيوفة، والجامعان الكبيران (امقرار) في المعانيين والقصير، ومسجد (تيتروين) أونانا زروغ، ومدن القصير (أوتو غاسرو) والبخابخة والشقارنة وتاقربوست، والمعانيين، إلى جانب زيارة مدرسة الباروني التاريخية، والكنيسين القبلي والبحري، والكهوف المعلّقة والمعروفة بـ (تيرت) في (أن زقير)، والكهوف على الضفة المقابلة لمدينة الشقارنة، ومنطقة القطار المعروف بمناظرها الطبيعية الجميلة.

واطّلع الفريق على مبادرة التعاون بين سكان قرية الشقارنة، ومؤسسة ديسير للتراث والسياحة، التي أثمرت تنظيفَ وترميم عدد من معاصر الزيتون القديمة، وصيانة بيوت المدينة، وتحديد مساراتها، وتهيئتها لتصبح مزاراً سياحيًا يوفر للزوار فرصة فهم الحياة السائدة فيها، عبر مراحل تاريخية، بما في ذلك طحن الحبوب، واستخراج زيت الزيتون، وطرق الزراعة ووسائلها، والحياة الدينية والتعليم الديني.

وتمَّ أيضا، توثيق تجارب ومبادرات القطاع الخاص من السكان المحليين؛ لتوفير خدمات الإقامة المريحة، والاستجمام، والتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، والمشاهد البانورامية للسياح وزوار المدينة؛ عبر فنادق تقليدية، بما في ذلك فندق ومنتزه أزكنان، وفندق ومنتزه ايفران، وبيت اسيلين التقليدي، وفندق يفرن التاريخي، التي تستقطب جميعها اهتمام أعداد كبيرة من الزوار للإقامة والاستمتاع بالأجواء الهادئة، وسط المناظر الطبيعية، والبيئة النقية.

ويأتي هذا العمل استجابة لخطة المجلس البلدي لتنشيط السياحة في يفرن الواقعة على مسافة 130 كيلومتر جنوب غرب طرابلس.

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