سيارة بوتين.. صناعة روسية تُضاهي أفخم سيارات العالم

كشفت صحيف ألمانية أن روسيا صنعت سيارة قادرة على منافسة أفخم سيارات العالم.

حيث أنشأت روسيا عائلة من السيارات الفاخرة، متطلعة إلى منافسة سيارات رولز رويس وبنتلي ومايباخ دايملر الألمانية. ومن المعروف أن السيارة الروسية الجديدة المعروفة باسم “آوروس” هي أول سيارة فخمة روسية صُنعت بعد منتصف ثمانينات القرن الماضي، وتمت صناعتها لأجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. حيث استخدم بوتين من قبل سيارات مرسيدس بنز بيد أنه صُدر في عام 2012 قرار ينص على إحلال السيارات الروسية الصنع محل السيارات الأجنبية.

